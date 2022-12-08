الزرادتشية الاخوة التي يتنكر لها المسلمون

اوجه الشبه بين الزرادشتية والإسلام



في الزرداشتية ملائكة تسجل أعمال الإنسان منذ بلوغة حتى مماته.

- بعد إعتناق الزرداشتيه يحرم على الزرادشتي الإرتداد وإلا يقتل ويعاقب بالإعدام.

- في الزرادشتيه تُقطع يد السارق كما أنها تحرم الربا وشرب الخمور واللواط والكذب والانتحار.

- في الزرادشتية في القبر الروح التقية تقابلها فتاة في غاية الحسن،وتسرد كل الأمور الخيريه التي فعلتها بحياتها،

ويسألها الميت من أنتِ؟

فتجيب أنا عملك الصالح وبعد هذا يسمح لمرور الروح الى الجسر(الصراط المستقيم) أما الروح الشريرة فتستقبلها عجوز شمطاء بشعة المنظر،فيسألها الميت من انتِ؟

فتجيب أنا عملك السيئ, ثم تأخذه الى الجسر (الصراط) فيضيق أمامه حتّى يصبح أدق من الشعره فتخاف الروح وتُصاب بالفزع والهلع،وتترنح يمينا وشمالا حتى تسقط أخيراً بالهاوية وتتعذب الى يوم القيامة

- زرادشت قال: "أيها الناس، إنني رسول الله إليكم.. لهدايتكم، بعثني الإله في آخر الزمان.. أراد أن يختتم بي هذه الحياة الدنيا، فجئت إلى الحق هادياً ولأزيل ما قد علق بالدين من أوشاب

بشيراً ونذيراً بهذه النهاية المقتربة جئت، ولهذا يدفعني الله في حماسة إلى تأدية الرسالة بأسرع ما يستطاع ويأمرني بالصدوع لأمره"

- الصلاة في الديانة الزرداشتيه تقام 5 مرات في اليوم : الاولى قبل الفجر، والثانية عند انتصاف النهار، والثالثة قبل غروب الشمس، والرابعة عند الغروب، والخامسة في الليل، والصلاة المهمة جدا في الزرادشتية ولها قداستها ومكانها هي صلاة الفجر، كما أن قبل الصلاة الواجب على الزرادشتي أن يتوضأ ويتطهر بغسل وجه ورجليه ويديه, وللزرادشتي ايضاً ادعية يرددها قبل خروجه وقبل أكله وشربه نومه.

- الزكاة في الزرادشتية يؤخذ الثلث من المقتدرين

- تبيح الزرادشتية الزواج بأكثر من زوجة ونجد أن الزرادشتية قد ألزمت مكوث الزوجة في بيتها ولا تخرج الا للضرورة القصوى والزم المرآة بلبس الحجاب ولا يحق لها الاختلاط بغير محارمها