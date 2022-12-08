عملية احتيال في الأردن بأكثر من 32 مليار دولار !

كشفت وسائل إعلام أردنية تفاصيل عملية احتيال ضخمة في الأردن بأكثر من 32 مليار دولار، بعد القبض على المتهمين والحكم عليهم بالسجن والغرامة المالية.

وفقاً للتقارير، فإن محكمة التمييز الأردنية أيدت حكماً بإدانة 5 أشخاص بجرم الاحتيال، والحكم على كل واحد منهم بالحبس سنة واحدة والرسوم والغرامة 100 دينار.

وجاء الحكم بعدما ثبت أن أولئك أوهموا أناس بوجود موقع أثري “مغارة منظورة” في محافظة الطفيلة، في أرض مملوكة لأحد المحتالين، وأنهم باعوا الموقع بـ 23 مليار دينار أردني “أكثر من 32 مليار دولار”، إلى “أجنبي “إيطالي الجنسية” بالتنسيق مع جهة رسمية أردنية.

وأشار الإعلام الأردني، إلى أن المحتالين تمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية من المشتكين بعد أن انطلت عليهم الحيلة من أجل إدخالهم شركاء في ذلك المشروع الوهمي بحجة أنهم بحاجة لممولين نظراً لضخامة المبلغ المتحصل من بيع هذه المغارة.

وكان المحتالين أطلقوا على مشروعهم الوهمي هذا “استثمار أراضي سويمة البحر الميت”، وعملوا على إيهام المشتكين بأن هذا المبلغ لغايات فتح حساب لهم في المصارف.

كما بينت التحقيقات أن المحتالين حاولوا إقناع ضحاياهم بتسليمهم المال من خلال إجراء مكالمات وهمية مع شخصيات نافذة في الدولة، وطبع وصولات مزورة من المصرف المركزي بالمبالغ المقررة على المشتكين.