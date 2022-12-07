أبرز الأحداث الأمنية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية – 7-12-2022

اعداد سامر الخطيب:



درعا

قتل طفل وأصيب 2 آخرين بجروح، نتيجة إنفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في السهول الزراعية المحيطة بقرية قرفا في الريف الأوسط من محافظة درعا، وينحدر الأطفال من شمال سوريا ويسكنون بين مدينة الشيخ مسكين وقرية قرفا.



أقدم أفراد مجموعة مسلحة من قطاع الطرق، على اعتراض طريق عربة زراعية تقل 8 أشخاص، وسلب مابحوزتهم من أموال مع العربة، ضمن منطقة نائية على طريق عقربة – مسحرة بريف درعا الشمالي، قبل أن يلوذ أفراد المجموعة المسلحة بالفرار لجهة مجهولة.



أقدمت مجموعة مسلحة في مدينة داعل في الريف الأوسط من محافظة درعا، على إجبار العديد من أصحاب المحلات والتجار على دفع إتاوات تحت ضغط السلاح، بحجة حماية المدينة من السرقات.



سمع صوت انفجار في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي مساء امس ناجم عن قيام مجهولين، بإلقاء قنبلة صوتية وسط المدينة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.



أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارتين على اختطاف مواطناُ من عشائر بدو السويداء، يبلغ من العمر 50 عاماً، أثناء إيصال أطفاله إلى المدرسة عبر دراجة نارية، على أطراف بلدة السهوة بريف درعا الشرقي، حيث جرى اقتياده لجهة مجهولة بعد ترك أطفاله والدراجة النارية، دون معرفة الأسباب حتى اللحظة.



حمص

أقدم مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية على إطلاق النار على شابين، في بلدة الفاروقية على الحدود السورية اللبنانية، بريف حمص، ما أدى إلى مقتلهما على الفور. يذكر ان الشابين من عائلة واحدة، قتلا بسبب قضية ثأر بين عائلتي ” الحج حسن” و” هزيم أبو جبل”، وسط توتر قائم بين الطرفين.



فقد عناصر “الدفاع الوطني” الاتصال، بدورية عسكرية في عمق بادية بلدة التبني بريف دير الزور الغربي، أثناء عمليات التمشيط والبحث عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بالتزامن مع الضباب الكثيف في المنطقة، دون ورود معلومات عن عناصر الدورية.



دير الزور

أصيب 3 عناصر من “قسد” بجروح متفاوتة بينهم إصابة خطيرة، جراء استهداف سيارة عسكرية تقل عناصر “قسد” من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية يعتقد أنهم تابعين لـ خلايا تنظيم “د ا ع ش” بالأسلحة الرشاشة، بالقرب من دوار بلدة الحصان بريف دير الزور الغربي، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



استهدف مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية يعتقد أنهم تابعين لـ خلايا تنظيم “د ا ع ش” مواطناً بالرصاص المباشر، في بلدة الحريجي شمالي دير الزور، ما أدى إلى إصابته بجروح، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



أجرت قوات “التحالف الدولي” وبمشاركة قوات سوريا الديمقراطية تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، في حقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور الشرقي، حيث شملت التدريبات على استهدافات مدفعية لأهداف وهمية، و إطلاق قذائف مدفعية من مدفع “هاوتزر M777”.



حلب

حلقت طائرة مروحية تابعة للقوات الروسية، على الحدود السورية التركية، على علو منخفض في أجواء قرية حلنج بريف عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي.



اعتدى عناصر من فصيل “جيش الشرقية”، بالضرب المبرح على مواطن من أهالي ناحية جنديرس بريف عفرين خلال الأيام القليلة الفائتة، بسبب رفضه منح منزله لعائلة مسلح من “جيش الشرقية”، كما أقدم العناصر على شتم المكون الكردي في المنطقة والتهديد بقتل صاحب المنزل في حال رفض منح منزله للعنصر، كما جرى تهديده بالاعتقال واتهامه بالتعامل مع “الإدارة الذاتية” السابقة.



اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الكردية والجيش السوري من جهة، وفصائل “الجيش الوطني” من جهة أخرى على محور قرية حزوان بريف الباب شرقي حلب، وسط قصف مكثف متبادل بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، بين الطرفين، حيث سقطت عدة قذائف هاون على منازل المواطنين في قرية حزوان الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا.



ادلب

قتل عنصر من الجيش السوري، جراء استهداف فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” بالرشاشات الثقيلة لموقع عسكري تابع للجيش السوري على محور البريج بريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة “خفض التصعيد”. ورداً على ذلك، قصفت قوات الجيش بالمدفعية الثقيلة، قرية بينين بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.



الحسكة

أحبطت قوى الأمن الداخلي في مخيم الهول بريف الحسكة محاولة اغتيال نفذها شخص يحمل مسدس مزود بكاتم صوت، لقتل صاحب مكتب حوالات.

أحبطت القوى الأمنية محاولة هروب نساء من مخيم الهول، وألقت القبض على 3 نساء قبل أن يتمكن من الهرب.



جابت دورية للقوات الأمريكية مناطق الشريط الحدودي بين تركيا وسورية، حيث تجولت 5 مدرعات أمريكية برفقة “قسد” في قرية عين ديوار بريف المالكية “ديريك” بريف محافظة الحسكة قرب الحدود التركية.



اعترض عناصر حاجز للجيش السوري طريق دورية عسكرية تابعة لقوات “التحالف الدولي” مؤلف من 6 مدرعات عسكرية، ومنعها من المرور في قرية خويلد بريف الحسكة الشرقي، مما اضطرها لتغيير مسارها وسلك طريق مغاير.



قتل عنصر من فصيل “فرقة الحمزات” وأصيب آخرين بجروح، جراء استهداف قوات سوريا الديمقراطية بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، مواقع تمركز الفصائل الموالية لتركيا في قريتي عنيك الهوى وداودية ملا سلمان، ضمن منطقة “نبع السلام “.



ردت القوات التركية والفصائل الموالية لها، المتمركزة ضمن منطقة “نبع السلام “، بقصف مدفعي استهدف محيط بلدة أبور راسين، إضافة لقرى تل الورد، وخربة شعير، وربيعات، وطال القصف فرن قرية الربيعات مما تسبب بخروجه عن الخدمة، واستهدف القصف مركز قوى الأمن الداخلي” الأسايش” في قرية رببيعات، بريف بلدة أبو راسين، ضمن مناطق قسد، وسط معلومات عن حركة نزوح للأهالي باتجاه القرى الآمنة نتيجة القصف العنيف.

أسيا

