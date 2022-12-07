07-12-2022
وفاة طالب وإصابة تسعة أخرين جراء تدهور مركبة لنقل الطلاب بمنطقة قدسيا .
تدهورت مركبة نوع ( ميكرو باص) لنقل طلاب المدارس بضمنها أربع وعشرين طالباً في مدينة قدسيا شارع الخياطين كوران ما أدى إلى وفاة طالب وإصابة تسعة أخرين .
على الفور تم إرسال دوريات من شرطة منطقة قدسيا وعناصر فرع مرور ريف دمشق وسيارات الإسعاف والدفاع المدني .
وتم اسعاف الطلاب المصابين إلى المراكز الطبية ضمن المنطقة ومشفى المواساة بدمشق .
تم توقيف سائق المركبة وحجزها ، ومازالت التحقيقات مستمرة .
وزارة الداخلية
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