وفاة طالب وإصابة تسعة أخرين جراء تدهور مركبة لنقل الطلاب بمنطقة قدسيا .

07-12-2022

وفاة طالب وإصابة تسعة أخرين جراء تدهور مركبة لنقل الطلاب بمنطقة قدسيا .

تدهورت مركبة نوع ( ميكرو باص) لنقل طلاب المدارس بضمنها أربع وعشرين طالباً في مدينة قدسيا شارع الخياطين  كوران ما أدى إلى وفاة طالب وإصابة تسعة أخرين .

على الفور تم إرسال دوريات من شرطة منطقة قدسيا وعناصر فرع مرور ريف دمشق وسيارات الإسعاف والدفاع المدني .

وتم اسعاف الطلاب المصابين إلى المراكز الطبية ضمن المنطقة ومشفى المواساة بدمشق .
تم توقيف سائق المركبة وحجزها ، ومازالت التحقيقات مستمرة .

وزارة الداخلية

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