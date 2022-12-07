فرع الأمن الجنائي في دمشق يلقي القبض على شخص قام بقـتل صديقه

أُخبر فرع الأمن الجنائي في دمشق بوجود جثة شاب مفارق الحياة في مشفى دمشق إثر طعـ.نه بأداة حادة بالرقبة ويوجد جرح بطول / 8 / سم، والجـ.ثة تعود للمغدور (عبد الرحمن . ش) تولد 2004م والفاعل مجهول الهوية.

من خلال جمع المعلومات والبحث تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من تحديد هوية القاتل وإلقاء القبض عليه وتبين أنه يدعى (جعفر . خ ) تولد 2005، وبالتحقيق الأولي معه اعترف بأنه على معرفة شخصية بالمغدور وتوجد صداقة بينه وبين المغدور وفتاة تدعى (سيدرا، ف) تولد 2008 ، وحصلت مشاجرة بينهما وتفاقم الشجار عندها أقدم على طعـ.ن المغدور برقبته بواسطة (حربة حديدية) أدت إلى مقتله على الفور.

تم توقيف الفتاة المذكورة ، ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات الجـ.ريمة، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل.

وزارة_الداخلية_السورية