مصدر كردي: دمشق رفضت الاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

كشف مصدر كردي سوري مطلع، يوم الاثنين 5 كانون الأول/ديسمبر، أن دمشق رفضت الاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، خلال اللقاءات التي جرت فيها بين الطرفين برعاية روسية، لكن (السلطات السورية) أعربت عن استعدادها الاعتراف ببعض الحقوق الثقافية للكرد في سوريا مقابل تخلي “قسد” والإدارة عن خصوصيتهما.

وقال موقع “باسنيوز”، إن القيادة السورية رفضت رفضا قاطعا خلال اللقاءات التي جرت في دمشق برئاسة “بدران جيا كورد” الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الاعتراف بخصوصية “قسد” ضمن الجيش السوري.

وأضاف، أنها رفضت أيضا الاعتراف بالإدارة الذاتية، أو الخصوصية الكردية، وهي غير مستعدة لتقديم أي تنازلات حتى اللحظة.

وأشار إلى أن السلطات السورية أعربت عن استعدادها السماح بالتدريس باللغة الكردية ضمن منهاج وزارة التربية، والإقرار ببعض الحقوق الثقافية للكرد في سوريا.

وأوضح أن دمشق تصر على أن تحل الإدارة الذاتية نفسها، والعمل ضمن مؤسسات الدولة المحلية كالبلديات مثلا.

وأكد أن الحكومة السورية مستعدة للتعامل مع “قسد” كجماعة محلية تابعة لها في شمال شرق سوريا، من دون الإقرار بها كقوة عسكرية لها خصوصيتها.