06-12-2022
ركلات الترجيح تقود المغرب لربع نهائي المونديال
لم تبح مباراة المغرب واسبانيا اليوم ضمن دور الستة عشر لمونديال قطر بأسرارها خلال 120 دقيقة عنوانها الكر والفر واقتراب الحسم من منتخب لآخر فكان لابد من الاحتكام لركلات الترجيح التي حضرت للمرة 32 في المونديال عموماً والثانية في مونديال 2022 والأولى لمنتخب عربي عبر تاريخ المونديال.
والمهم لنا كعرب أن المغرب باتت أول منتخب عربي يخوض الترجيح وأول منتخب عربي يصل لدور الثمانية بعد فوزه بثلاث ركلات لـ لا شيء وصانع الحدث حارس المغرب ياسين بونو الذي تصدى لثلاث ركلات وبات رابع حارس مرمى يفعل ذلك في تاريخ المونديال.
الوطن أون لاين
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