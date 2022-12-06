أصدرت وزارة التجارة الداخلية السورية توضيحا بشأن مادتي المازوت والبنزين، وذلك بعد ساعة من إصدارها قرارا يسمح لشركة خاصة ببيع المحروقات التي تستوردها، للفعاليات الاقتصادية.

توضيح الوزارة أكد أنه “لم يتم رفع أسعار المازوت أو البنزين على الإطلاق”، وأضاف: “لكن الحكومة استطاعت تأمين كميات إضافية مستوردة وطرحتها بناء على الكلفة لكي ترفد ما هو موجود في ظل نقص المشتقات النفطية الحالي”.

جاء التوضيح بعد تداول معلومات تقول إن الحكومة رفعت أسعار مادتي المازوت والبنزين، خاصة أن السوق تعاني نقصا حادا في توافرهما.

وجاءت تلك المعلومات بعد أن نشرت الوزارة قرارا سمحت بموجبه لشركة خاصة بأن تبيع المحروقات التي تستوردها، وحددت لها سعر مبيع ليتر المازوت الصناعي والتجاري بمبلغ 5400 ليرة سورية، (ارتفاعا من 2500 ليرة) وسعر ليتر البنزين بـ 4900 ليرة سورية (يباع بسعر التكلفة حاليا بـ 4000 وعبر البطاقة).

من هي شركة BS لتوزيع المشتقات النفطية بالسعر الحر !

“شركة بي إس للخدمات النفطية” هي شركة تابعة لـ”مجموعة قاطرجي الدولية” في الجمهورية اللبنانية.

تعمل الشركة في مجال الخدمات النفطية، ومن أعمالها تأمين حاجة الصناعيين من المازوت والفيول بالسعر الحر المحدد من قبل الحكومة السورية، إضافة إلى استيراد النفط الخام وتكريره في مصفاتي بانياس وحمص مقابل أجور مالية تدفع للحكومة، ومُنحت مقابل ذلك الحق ببيع المشتقات النفطية الناجمة عن التكرير في السوق المحلية أو تصديرها.



المصدر: الاقتصادي سورية