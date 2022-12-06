ما خيارات المعارضة السورية في حال تطبيع تركيا علاقاتها مع دمشق؟

على وقع التصريحات التركية التي فتحت الباب أمام إمكانية التطبيع مع دمشق، تُطرح في أوساط المعارضة تساؤلات عن الخيارات المتاحة لإجراء تحالفات سياسية جديدة، وما إن كانت متوفرة.

وفي حال وصلت العلاقات بين الرئيس السوري وتركيا إلى مرحلة التطبيع الكامل، فإن ذلك سيؤدي حكما إلى خسارة المعارضة السورية لآخر الأطراف الخارجية الداعمة لها (تركيا)، وهو ما يفرض عليها، من وجهة نظر مراقبين، البحث عن الخيارات البديلة المتاحة.



المعارضة تلتزم الصمت

وحتى الآن، لم يخرج عن المعارضة السورية بشقيها السياسي (الائتلاف) والعسكري، أي تصريح بخصوص الدعوات التركية، وقال مصدر من الائتلاف طلب عدم الكشف عن اسمه لـ”عربي21″، إن الائتلاف يتجنب في الوقت الحالي التصريح على ما يجري، لأن كل التطورات الحالية لم تتحول إلى واقع ولم تخرج عن دائرة التصريحات السياسية.

لكن رغم ذلك، لا تبدو المعارضة السياسية مطمئنة، إزاء هذه التطورات، وخاصة أن تركيا تستضيف على أراضيها الائتلاف والحكومة المؤقتة وغالبية الشخصيات الفاعلة.

ما الخيارات؟

من جانبه، يرى الباحث في مركز “الحوار السوري” الدكتور أحمد قربي، أنه يجب قبل الحديث عن خيارات المعارضة في ضوء التوجه التركي الجديد، النظر إلى تشرذم المعارضة وعدم وجود رؤية واضحة لديها، والأهم من كل ذلك غياب الجسم السياسي المبادر الذي يمكن أن يبحث عن البدائل.

ويكمل إن “ما سبق يجعل طرح أي خيار على جانب كبير من الاستحالة، لأن البحث عن تحالفات جديدة مثل الانفتاح على الدول الأوروبية، والولايات المتحدة، يتطلب وجود “مبادر” سياسي، ما يعني أن على قوى الثورة إعادة هيكلة مؤسساتها (الائتلاف) لإيجاد جسم سياسي قوي”.

وعلى النسق ذاته، يشير الكاتب والمحلل السياسي الدكتور باسل المعراوي إلى فقدان المؤسسات السياسية الثورية إلى القاعدة الشعبية.

ويقول إنه “بسبب السيطرة التركية الكاملة على قرار المعارضة السياسي والعسكري فإنه ليس من المتوقع أن يخرج عنها أي اعتراض على مسار التطبيع بين الدولة التركية والحكومة السورية، خاصة أن المعارضة مشاركة بمسار أستانا، وموقعة على كل مخرجاته، وأي مفاوضات تخص الشأن السوري بين تركيا ودمشق سيكون أساسها ومحورها ومسارها ما تم الاتفاق عليه بجولات أستانا الـ19”.

وقبل أيام، قال الممثل الخاص للرئيس الروسي في سوريا ألكسندر لافرنتييف، إن “موسكو تعمل على تنظيم لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره التركي رجب طيب أردوغان”، معتبراً أن على تركيا “أن تنظر في هذا اللقاء، ونعتقد أن مثل هذا الاجتماع سيكون إيجابيا ومفيدا بشكل عام، نحن نعمل في هذا الاتجاه، وإمكانية عقد اجتماع للرؤساء في روسيا متاحة دائما، وموسكو تؤيد ذلك”.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال إنه قد يعيد النظر في العلاقات مع الرئيس السوري، بشار الأسد بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها في تركيا في حزيران/يونيو من العام المقبل.

وردا على سؤال حول احتمال عقده لقاء مع الأسد، قال أردوغان إنه لا يوجد استياء أو خلاف أبدي في السياسة، وذلك وفقا للتعليقات التي أدلى بها خلال رحلة عودته من بالي.



وكالات