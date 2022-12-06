كوريا الشمالية تعدم شابين لمشاهدتهما "أفلامًا جنوبية"

قُتل مراهقان في كوريا الشمالية رميا بالرصاص لمشاهدتهما وبيعهما أفلاما من كوريا الجنوبية المجاورة.

وأطلق النار على صبيين يتراوح عمراهما بين 16 و 17 عامًا، في مطار أمام السكان المحليين المذعورين في مدينة هايسان على الحدود مع الصين.

وجرى إعدام الصبيين في أكتوبر الماضي، على الرغم من ظهور أخبار مقتلهما الأسبوع الماضي فقط، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعتبر وسائل الإعلام الأجنبية، ولا سيما أي شيء يُعتبر غربيًا، أمرا محظورا تمامًا في كوريا الشمالية.

وينظر كيم جونغ أون إلى كوريا الجنوبية على أنها دولة دمية أمريكية، وهو حساس لأي من وسائل الإعلام التي تعبر الحدود.

ولكن على الرغم من الضوابط الصارمة، غالبًا ما يتم تهريب مثل هذه العناصر إلى البلاد على محركات أقراص USB أو بطاقات SD.

وعادة ما يتم إحضارها عبر الحدود من الصين ثم مقايضتها بين الكوريين الشماليين.

ويستخدم النظام الشيوعي الحاكم مخبرين يتم تجنيدهم من عامة السكان من أجل القبض على أولئك الذين يبيعون محركات الأقراص.

وفي حالة المراهقين، أبلغ أحد هذين الجاسوسين عن قيامهما بالترويج لمحركات أقراص تحتوي على برامج في السوق المحلية.

ومثل هذه الإعدامات نادرة في كوريا الشمالية ولكنها مسموعة، وعادة ما تُستخدم لترويع الناس لإجبارهم على الطاعة عندما تكون السلطات قلقة من انتهاك القواعد.

وقال مصدر إن أي شخص يُقبض عليه وهو يوزع أو يبيع أفلامًا كورية جنوبية يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام، حتى لو كان قاصرًا.

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