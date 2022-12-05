ضرب ابنته حتى توفيت وهذا ما حل به ؟!

كشفت وزارة الداخلية السورية عن وقوع حادثة في ناحية البهلولية بريف اللاذقية.

الداخلية وعبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، قالت إنه «ورد إخبار بتاريخ 2022/12/5 إلى شرطة ناحية البهلولية من قبل مشفى تشرين الجامعي بدخول فتاة للمشفى مفارقة للحياة تدعى (رهف. ح) مواليد 2005 وعلى جسدها آثار ضرب مبرح وورم بالرأس».

وأضافت «من خلال التحقيق دارت الشبهات حول والدها المدعو (حامد. ح) وتم إلقاء القبض عليه من قبل شرطة ناحية البهلولية حيث كان موجود في منزل أبيه، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ضرب ابنته بشكل مبرح بعصا وخراطيم مياه على كافة أنحاء جسدها بسبب خلافات عادية وبحجة عدم إطاعته وبتحري منزله عثر فيه على أدوات الضرب وتمت مصادرتها».

وختمت «مازالت ‏التحقيقات مستمرة معه وسيتم تقديم المقبوض عليه للقضاء أصولاً».