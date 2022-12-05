وفاة عامل بناء في مدينة جبلة أثناء تأدية عمله

توفي العامل “س.ا” ظهر اليوم نتيجة سقوطه من على “السقالة” أثناء قيامه بعمله في إكساء بناء مول جبلة الجديد في منطقة الكراج القديم.

وقال مصدر محلي في مدينة جبلة إن العامل البالغ من العمر 45 عاماً، أثناء وجوده على “السقالة” في الطابق الثامن من مبنى مول جبلة الجديد وقيامه بأعمال تلبيس المبنى من الخارج، سقط من على “السقالة”، مضيفاً: على الفور تم إسعاف العامل إلى مشفى جبلة الوطني.

بدوره، قال مصدر في مشفى الشهيد إبراهيم نعامة “الوطني” في جبلة ل”أثر”: تم إسعاف شاب بعمر 45 عاماً إلى المشفى، مفارقاً الحياة، ورغم كل محاولات الطاقم الطبي لإنعاش قلب الشاب إلا أنها لم تجدٍ نفعاً.

المصدر: أثر برس