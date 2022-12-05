أرامكو تخفض أسعار بيع النفط الخام لآسيا

خفضت شركة " أرامكو" السعودية أسعار البيع الرسمية لشهر كانون الثاني/ يناير للخام العربي الخفيف، والذي تبيعه لآسيا إلى 3.25 دولار للبرميل فوق متوسط عمان / دبي.

وأصبحت بذلك الأسعار عند أدنى مستوى لها في غضون 10 أشهر، وفقاً لموقع "أسواق المعلومات" السعودي.

وبحسب الموقع، جاءت أسعار بيع النفط الخام إلى آسيا خلال الشهر المقبل أدنى بمقدار 2.20 دولار للبرميل، من أسعار شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وحدد منتج النفط السعودي سعره الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا، عند 0.10 دولار للبرميل دون متوسط سعر خام برنت.

ويشكل ذلك انخفاض 1.80 دولار عن سعره في كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي.

ولم تتغير أسعار بيع الخام السعودي الخفيف للولايات المتحدة الأمريكية عن الشهر الماضي، عند 6.35 دولار فوق سعر آرجوس.

وتسعى الشركة السعودية لجذب العملاء في شرق آسيا إلى الخام العربي الخفيف، بعدما اتجه المشترون في الصين والهند إلى تفضيل الخام الروسي الرخيص نسبياً عن الخام العربي.

وتحدد "أرامكو" أسعار خامها بناءً على توصيات العملاء، وبعد حساب التغير في قيمة نفطها خلال الشهر السابق، بناءً على العائدات وأسعار المنتجات.

وفرضت دول مجموعة السبع حداً أقصى لسعر مبيعات النفط الخام الروسية، في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وذلك لدعم أسعار النفط.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك" وحلفاؤها، في المجموعة التي تعرف باسم "أوبك+"، في خفض الإنتاج اعتباراً من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لدعم أسعار النفط.