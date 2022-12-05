من أبرد الشتاءات السورية التي تم توثيقها

شتاء ١٧٥٦ : هطل ثلج كثيف واستمر أيام وبعده تجمد نهر العاصي لأيام عديدة .

شتاء ١٩١١ : وفيه حدثت الثلجة الأربعينية واستمرت من ١٤ شباط حتى ٢١ آذار.



شتاء ١٩٥٠ : وقد سجلت درجات الحرارة التالية في أحد أيامه: ادلب -٢٣ ، حمص -٢١ ، حماة -٢٢ ، اللاذقية -٣ ، طرطوس -١ .

ويذكر أن مياه العاصي قد تجمدت في ساحة العاصي في حماة

شتاء ١٩٧٢ : وهذا الشتاء القاسي يتذكره الكثيرون وقد تساقطت الثلوج فيه عدة مرات وسجلت في أحد أيامه درجة الحرارة في حمص -٩ وفي المضايا -١٥ وفي المسلمية في حلب – ١٤ .

ويقسم أهل بلاد الشام فصل الشتاء الذي يستمر ثلاثة أشهر إلى قسمين: أربعينية الشتاء(المربعانية ) من ٢١ كانون الأول إلى نهاية كانون الثاني ، الخمسينية من ١ شباط حتى ٢١ آذار وتقسم هذه الخمسينية إلى أربعة أقسام:

سعد دبح: من ١- ١٣ شباط.

سعد بلع: من ١٣ – ٢٥ شباط

سعد السعود: من ٢٥ شباط إلى ٩ آذار

سعد الخبايا: من ٩ – ٢١ آذار.

أما بخصوص الجمرات الثلاث:

الجمرة الأولى تسقط في ٢٠ شباط وهي تشير إلى دفء الهواء

الجمرة الثانية تسقط في ٢٧ شباط وهي تشير إلى دفء الماء

الجمرة الثالثة في ٦ آذار تشير إلى دفء التراب

