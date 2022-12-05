من أبرد الشتاءات السورية التي تم توثيقها
شتاء ١٧٥٦ : هطل ثلج كثيف واستمر أيام وبعده تجمد نهر العاصي لأيام عديدة .
شتاء ١٩١١ : وفيه حدثت الثلجة الأربعينية واستمرت من ١٤ شباط حتى ٢١ آذار.
شتاء ١٩٥٠ : وقد سجلت درجات الحرارة التالية في أحد أيامه: ادلب -٢٣ ، حمص -٢١ ، حماة -٢٢ ، اللاذقية -٣ ، طرطوس -١ .
ويذكر أن مياه العاصي قد تجمدت في ساحة العاصي في حماة
شتاء ١٩٧٢ : وهذا الشتاء القاسي يتذكره الكثيرون وقد تساقطت الثلوج فيه عدة مرات وسجلت في أحد أيامه درجة الحرارة في حمص -٩ وفي المضايا -١٥ وفي المسلمية في حلب – ١٤ .
ويقسم أهل بلاد الشام فصل الشتاء الذي يستمر ثلاثة أشهر إلى قسمين: أربعينية الشتاء(المربعانية ) من ٢١ كانون الأول إلى نهاية كانون الثاني ، الخمسينية من ١ شباط حتى ٢١ آذار وتقسم هذه الخمسينية إلى أربعة أقسام:
سعد دبح: من ١- ١٣ شباط.
سعد بلع: من ١٣ – ٢٥ شباط
سعد السعود: من ٢٥ شباط إلى ٩ آذار
سعد الخبايا: من ٩ – ٢١ آذار.
أما بخصوص الجمرات الثلاث:
الجمرة الأولى تسقط في ٢٠ شباط وهي تشير إلى دفء الهواء
الجمرة الثانية تسقط في ٢٧ شباط وهي تشير إلى دفء الماء
الجمرة الثالثة في ٦ آذار تشير إلى دفء التراب
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