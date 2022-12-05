انخفاض أسعار السمك بسبب الكهرباء

شهدت بورصة الأسماك بمدينة جبلة، انخفاضاً في أسعار الأسماك. وسجل السمك البلميدا نوع “مبرومة” انخفاضا ملحوظا مقارنة بأسعار الفترة الماضية، حيث بيّعَ الكيلو بسعر 5000 ليرة سورية. وذلك بعد أن كان يباع بسعر يتراوح بين 11- 15 ألف ليرة.

بدوره، أرجع رئيس جمعية الصيادين في جبلة سميح كوبش سبب انخفاض سعر البلميدا المبرومة إلى كثرة العرض. حيث يخرج هذا النوع من البلميدا بوفرة في شباك الصيادين. باعتبار هذه الفترة من السنة هي موسم تكاثر هذا النوع الذي يعد واحداً من الأسماك المستوطنة في المياه السورية.



وأشار كوبش إلى أن سمكة البلميدا المبرومة هي النوع الوحيد المصطاد اليوم بكميات كبيرة على خلاف الأنواع الأخرى من الأسماك. مضيفاً: حسب قانون العرض والطلب الذي يحكم الأسعار في سوق السمك. فإن وفرة العرض أدى إلى انخفاض سعر كيلو “المبرومة” إلى 5000 ل.س بالمفرق.



فيما باع الصياديون “غلتهم” اليوم بالمزاد بـ 4300 ل. س وهو سعر الجملة ليبيعها أصحاب المسامك بسعر المفرق ب 5000 ليرة سورية. وفيما يتعلق بالأنواع الأخرى من الأسماك، أكّد كوبش أن أسعارها لم تنخفض. بل هناك أنواع سيرتفع ثمنها مع قلة الكميات المصطادة منها.

ولفت كوبش إلى أن سوق السمك بات شبه خاوياً عند الظهيرة، حيث “نفّق” معظم الباعة السمك الموجود لديهم. مبيناً أن الصيادين وأصحاب المسامك يخفضون الأسعار ليبيعوا كل “الغلّة” ولا يحتفظون بشيء لليوم التالي. بسبب عدم قدرتهم على حفظ السمك بسبب الانقطاع الطويل للكهرباء وارتفاع سعر قوالب الثلج المستخدمة في محال بيع السمك.

