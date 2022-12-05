الاتحاد الأوروبي ينشر قراراً «هاماً» حول روسيا

نشر الاتحاد الأوروبي في الجريدة الرسمية، قراره المتعلق بفرض سقف على أسعار النفط المستورد من روسيا.

ويحتوي ملحق للوثيقة على جدول، تم من خلاله التوضيح، أن سقف سعر برميل النفط الروسي يجب أن لا يتجاوز 60 دولاراً.

وجاء في الوثيقة: «يمنع بشكل مباشر أو غير مباشر، تقديم المساعدة الفنية وخدمات الوساطة، أو التمويل أو المساعدة المالية المتعلقة بالتجارة أو الوساطة أو النقل، بما في ذلك عن طريق الشحن من سفينة إلى أخرى، وإلى بلدان ثالثة، فيما يتعلق بالنفط والمشتقات النفطية المنتجة في روسيا، أو التي تم تصديرها من روسيا».

وفي وقت سابق أعلنت مجموعة السبع وأستراليا، التوصل إلى اتفاق على تحديد سقف سعر شراء النفط الروسي المنقول بحراً بـ60 دولارا للبرميل.

كذلك توصل ممثلو دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول مستوى الحد الأقصى لسعر النفط من روسيا، عند مستوى 60 دولاراً.

وانتقدت سفارة روسيا في الولايات المتحدة في تعليق على تلغرام ما أسمته «إعادة تشكيل» لمبادئ السوق الحرة من قبل دول الإتحاد الأوروبي، وأكدت أن الطلب على نفطها سيستمر رغم هذه الإجراءات.

كما أكدت روسيا أنها ستواصل البحث عن مشترين لنفطها رغم ما وصفته بالمحاولة «الخطيرة» من الحكومات الغربية، لفرض حد أقصى لسعر صادراتها النفطية، في خضم الحرب الأوكرانية التي دخلت شهرها العاشر.

ويشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، كان قد علق على الموضوع في وقت سابق، بالقول، إن روسيا لن تبيع أي شيء للخارج إذا كان يتعارض مع مصالحها الخاصة.

وفي إطار الحزمة السادسة من العقوبات الأوربية التي تم فرضها على موسكو، بسبب الحرب الأوكرانية-الروسية، يتوجب فرض حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا، وتحديداً على النفط الذي يشحن بواسطة البحر، ويدخل الحظر حيز التنفيذ في الخامس من كانون الأول الجاري.