انتباه انتباه !

حدث قبل يومين في منطقة المزة- فيلات غربية، أثناء انتظار أطفال من طلاب المرحلة الابتدائية، باصهم العائد لإحدى المدارس الخاصة بريف دمشق ، وذلك بحدود الساعة السادسة صباحاً ، جاء سرفيس فيه ثلاثة شبان قالوا إن المدرسة أرسلتهم كنجدة، لأن الباص تعطل فجأة، وطلبوا منهم الصعود ، لكن من حسن الحظ أن والد الأطفال كان يشاهدهم من الأعلى، فصاح بهم ونزل إليهم مسرعاً، ما استدعى الشبان للهروب.

من جهة ثانية ، أكد مصدر في وزارة الداخلية للصحيفة ، أنه ازدادت في الآونة الأخيرة الكثير من عمليات الاحتيال والنصب والسرقة ، حيث يعتمد اللصوص على خطط إجرامية قد لا تخطر على بال ، ويستغلون الشهامة والنخوة اللتين يتمتع بهما أبناء شعبنا لتنفيذ مآربهم الدنيئة ، لذا أردنا التنويه إلى بعضها للسادة القراء ،كي يبقى الجميع على حذر وإدراك لما قد يحصل، فمثلاً أن تكون في سيارتك و يناديك أحد من سيارته على الطريق أو كان في الشارع بأن سيارتك تهرب ماء أو زيتا، أو أن الإطار فيه مشكلة، فتضطر للتوقف والنزول تحتها، فيأتي حينها اللص ويقودها ويهرب. وكذلك الحذر عند مشاهدة شخص مرمي على الطريق في مكان مريب، فتتوقف لمساعدته، لذلك ابق في سيارتك إذا شعرت بعدم الراحة أو الاطمئنان، أو كنت وحدك، لأن ذلك قد يكون خدعة.. إنما اطلب شرطة النجدة أو الدفاع الوطني للمساعدة.

كذلك انتبه لإغلاق أبواب الأبنية الخاصة بك، لأن بعض اللصوص يعمدون إلى تصرفات غريبة لا تخطر على البال للحصول عليك، مثل إغلاق قاطع الكهرباء الرئيسي في القبو أو سُكر المياه، ما يضطرك للنزول ليلاً للتأكد ، أو يتصلون بك بالأنترفون بأن سيارتك مفتوحة، أو نسيت ضوءها، أو أنهم بائعو وجبات سريعة أو عمال اتصالات أو كهرباء أو أي شيء .

كذلك كن على حذر من عدم التوقف في الأماكن المظلمة أو الفرعية لأي سبب، أو ترك أغراض واضحة في السيارة كحقيبة أو جوال أثناء نزولك منها ، لأنهم يعمدون إلى كسر النوافذ للحصول على تلك الأشياء، و الانتباه والتأكد من إغلاق أبواب سيارتك جيداً ، وركنها في مكان مناسب لمراقبتها.

وأخيراً.. الغاية من هذه الملاحظات أن تبقى متيقظاً وحذراً من ضعاف النفوس ، وألا تكون فريسة لهم ولأساليبهم الشيطانية ، وكما يقال: درهم وقاية خير من قنطار علاج



محمدالنعسان: تشرين