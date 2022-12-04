القبض على أربعة شبان في حلب يسيؤون إلى طالبات المدارس

04-12-2022

القبض على أربعة شبان في حلب يسيؤون إلى طالبات المدارس

ألقت إحدى دوريات قسم شرطة الكلاسة في محلة بستان القصر يوم الخميس أثناء تجوالها القبض على أربعة شبان يقومون بالإساءة إلى الطالبات أثناء خروجهن من إحدى المدارس.

كما تمكنت الدورية ذاتها من إلقاء القبض على أحد الأشخاص في محلة الكلاسة بعد الاشتباه به وبحوزته سكين كباس، حيث قامت الدورية بتحري ملابسه وعثر بحوزته على كمية من مادة الحشيش المخدر أيضاً كانت مخبأة ضمن علبة الدخان الخاصة به.

تم اتخاذ الإجراء القانوني، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص أصولاً.

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