القبض على أربعة شبان في حلب يسيؤون إلى طالبات المدارس

ألقت إحدى دوريات قسم شرطة الكلاسة في محلة بستان القصر يوم الخميس أثناء تجوالها القبض على أربعة شبان يقومون بالإساءة إلى الطالبات أثناء خروجهن من إحدى المدارس.

كما تمكنت الدورية ذاتها من إلقاء القبض على أحد الأشخاص في محلة الكلاسة بعد الاشتباه به وبحوزته سكين كباس، حيث قامت الدورية بتحري ملابسه وعثر بحوزته على كمية من مادة الحشيش المخدر أيضاً كانت مخبأة ضمن علبة الدخان الخاصة به.

تم اتخاذ الإجراء القانوني، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص أصولاً.