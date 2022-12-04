ضبط معمل لتصنيع الكحول الطبي منتهي الصلاحية في ريف دمشق

بالمتابعة والمراقبة وجمع المعلومات تمكنت دورية من فرع الأمن الجنائي بريف دمشق من ضبط مستودع في بلدة جديدة عرطوز يتم فيه تصنيع الكحول الطبية منتهية الصلاحية ،حيث ضبط عدد كبير من العبوات المنتهية الصلاحية ،كما تم إلقاء القبض على صاحب المعمل ويدعى (رمضان . س).

تم إعلام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق حيث حضروا إلى المكان وتم تنظيم ضبط من قبلهم ،والتحقيقات مازالت مستمرة معه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولاً.

وفي سياقٍ آخر ألقت دوريات من فرع الأمن الجنائي بريف دمشق القبض على شخصان يعملان في إحدى شركات النقل وتبين أنهما يدعيان (جمعة . ح) و(رشيد . غ) حيث ضبط بحوزتهما مواد مهربة مجهولة المصدر ( زيت - كمامات - أحذية - أدوات تجميل ) ،تم إحضارهما مع المصادرات إلى مركز الفرع واعترفا أنهما يتعاملان بغير الليرة السورية وتصريف العملة الأجنبية.

التحقيقات مازالت مستمرة معهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً.

وزارة_الداخلية_السورية