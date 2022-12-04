وفاة الإعلامي المصري القدير مفيد فوزي عن عمرٍ ناهز الـ89 عامًا بعد صراع طويل مع المرض

توفي الإعلامي المصري الكبير مفيد فوزي، عن عمر ناهز الـ89 عاماً،بعد صراع مع المرض وتدهور صحته على خلفية عمل جراحي.

ويعد الراحل مفيد فوزي، واحد من أهم الإعلاميين والصحفيين وله تاريخ طويل في العمل الإعلامي والصحفي.

ولد "فوزي" في عام 1933 بمحافظة بني سويف، وسبق له أن قدم عشرات البرامج منذ ظهوره الإعلامي وتحديدا داخل أروقة ماسبيرو.

تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959، وعمل في الصحافة منذ ذلك التاريخ ثم انتقل منها للعمل التلفزيوني.

وعمل "فوزي" صحفياً بمجلة صباح الخير، وقدم حلقات إذاعية في إذاعة الشرق الأوسط، وقام بإعداد الكثير من البرامج الإذاعية في عدد من الدول العربية.

أثرى "فوزي" عالم الصحافة والتلفزيون بتحقيقاته المتنوعة، وحواراته مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية على مستوى العالم العربي، ويعد أول من قدم فكرة تلفزة الصحافة أو تصحيف التلفزيون، وكان أول حوار تلفزيوني يجريه أمام الشاشة مع الأديب الراحل نجيب محفوظ.

شارك في فيلمين سينمائيين باسمه وشخصيته الحقيقية كصحفي ومحاور، هما "حديث المدينة" من إنتاج ماجدة الصباحي، و"معالي الوزير" مع الفنان أحمد زكي.

الجدير بالذكر أن "فوزي" تزوج من الإذاعية الراحلة آمال العمدة، المتوفاة عام 2001م، وأنجب منها ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي.