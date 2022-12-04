مبادرة روسية لتعويض الحبوب الأوكرانية وتزويد البلدان المحتاجة

أعلنت روسيا استعدادها لتزويد البلدان الأكثر احتياجاً بالحبوب، مشيرةً إلى إمكانية تعويض الحبوب الأوكرانية بالكامل في السوق العالمية.

جاء ذلك في مقال لأوليغ أوزيروف، سفير المهمات الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، الذي يشغل كذلك منصب رئيس أمانة منتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا، في مجلة "نيوز ويك".

وأشار أوزيروف إلى أنه على الرغم من التدابير التقييدية من الجانب الأوروبي، فإن روسيا مستعدة للوفاء بمسؤولية وضمير بالتزاماتها، على حد تعبيره.

وأوضح أوزيروف أن ذلك سيتم بموجب العقود الدولية، فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة وموارد الطاقة، وغيرها من المنتجات الهامة، من قبل الحكومة الروسية.

وأفاد أوزيروف أنه في عام 2022 حققت روسيا رقماً قياسياً في إنتاج الحبوب، بلغ نحو 152.2 مليون طن، لافتاً إلى استعداد بلاده لتوريد الحبوب إلى الدول المحتاجة مجاناً (500 ألف طن).

وبين الدبلوماسي الروسي أن بلاده مستعدة أيضاً لتوفير البديل للحبوب الأوكرانية بالكامل، والتي تشكل 2 في المئة فقط من الإنتاج العالمي، بأسعار معقولة لجميع البلدان المعنية، بحسب قوله.

جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية الحبوب في 22 تموز/ يوليو الماضي بين روسيا وأوكرانيا، عقب وساطة من تركيا والأمم المتحدة، حيث انتهت صلاحيتها في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأتاح الاتفاق تصدير أكثر من تسعة ملايين طن من الحبوب والمنتجات الزراعية، حيث أشرف عليه مركز تنسيق مشترك مقره في اسطنبول.