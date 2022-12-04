أمريكا تتوسل إيران.. والسبب ؟!

قال قائد القوة البحرية في إيران الأدميرال “شهرام إيراني”: إن “الأمريكيون توسلوا إلينا لإعادة قواربهم إليهم، حيث تم الإفراج عنها وإطلاقها في الماء، ومنذ تلك اللحظة لم يجرؤوا على التواجد في هذه المنطقة مرة أخرى”.

وقال: «في هذه الأيام، تبحر مجموعتان بحريتان للجيش على بعد 14 ألف كيلومتر، ومجموعة بحرية أخرى على بعد نحو 2500 كيلوم، من حدود البلاد في مضيق “مالاغا” وباب المندب وشمال المحيط الهندي، وفي محيط أعداء إيران اللدودين، يرافقون السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية، حتى لا يطمع الاعداء في مصالحنا الوطنية».

وذكر “إيراني”: «تلقينا أمراً في مجال الدبلوماسية البحرية، وفي سياق ذلك قمنا بتوسيع أنشطتنا في المحيطات، ومن خلال هذه الوسائل، لنقل رسالة السلام والصداقة من جميع الإيرانيين الى العالم».

ولفت قائد البحرية الإيراني، إلى أنه «عندما تتواجد المجموعات البحرية الإيرانية في البحار، فإن الرسالة هي أن الشعب الإيراني على الرغم من كل المؤامرات واجراءات الحظر والتهديدات، حافظ على اقتداره على أعلى مستوى وبأحدث المعدات المحلية، في أي منطقة في البحار، ولا يأخذ الإذن من أي قوة لهذا الوجود المقتدر».

وفي وقت سابق، ذكر التلفزيون الإيراني أن «”الفرقاطة جماران” احتجزت القاربين، لمنع وقوع أي حادث محتمل، بعدما وجهت تحذيرات للأسطول الأمريكي».

من جانبها عبرت البحرية الأمريكية على خبر احتجاز القاربين، بالقول: «أنها أحبطت محاولة للقوات البحرية التابعة للحـ.ـرس الثـ.ـوري الإيراني، للاستيلاء على قارب مسير يشغله الأسطول الخامس الأمريكي في الخليج».

بينما قالت إيران: «إن القارب كانت يشكل خطراً على حركة الملاحة».