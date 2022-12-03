منح تطبيقين إلكترونيين التصريح الأولي للعمل في سوريا

منحت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة التصريح الأولي لتطبيقين إلكترونيين، للعمل على الشبكة.



الهيئة وفي بيان نشرته على صفحتها الرسمية أوضحت أنها «صرحت بشكل أولي لعمل تطبيق “الأصدقاء” الإلكتروني على الشبكة، ويستخدم التطبيق في تنظيم عملية بيع الأرصدة للخطوط الخلوية مسبقة الدفع، وتغذية الحسابات الإلكترونية الخاصة، ويعتمد التطبيق على الوساطة بين شركات الاتصالات النقالة ونقاط البيع، ليقدم خدماته بشكل سريع لأصحاب المحلات التجارية العاملة في مجال الاتصالات والموزعين ونقاط البيع المعتمدة».

وبحسب البيان يقدم التطبيق الإلكتروني الثاني الحاصل على التصريح الأولي، ويحمل اسم “#قريب” خدماته في مجال نقل الركاب.

وتمنح الهيئة التطبيقات الإلكترونية التصريحات الأولية والنهائية بالاستناد إلى قرارها التنظيمي الصادر عام 2020 المتضمن الضوابط والنواظم الخاصة بالتطبيقات الإلكترونية العاملة على الشبكة.