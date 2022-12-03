بورصة الحليب ومشتقاته في ارتفاع !

تشهد أسعار الحليب ومشتقاته ارتفاعات ملموسة ومتتالية في الأسعار، ويعزو الباعة هذه الارتفاعات لزيادة الطلب على الألبان والأجبان خلال الفترة الحالية والارتفاع الكبير لأسعار الأعلاف والنقل إضافة لزيادة ساعات تقنين الكهرباء ما يضطرهم لتشغيل المولدات التي تعمل على المازوت الذي يتم تأمينه أغلب الأحيان من السوق السوداء، ما يزيد من تكاليف الإنتاج.

وسجل سعر كيلو الحليب سجل في بعض الأسواق 3200 ليرة وفي أسواق أخرى 3500 ليرة، وسجل سعر كيلو اللبن ما بين 3 آلاف و سبعمئة ليرة و 4 آلاف وخمسمئة ليرة، بينما ارتفع سعر كيلو اللبنة إلى ما بين 14 ألف حتى 20 ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو الجبن الشلل من 27 ألف إلى 30 ألف ليرة، أما الجبنة البلدية فقد تراوح سعر الكيلو منها ما بين 17 و20 ألف ليرة.

مدير عام الشركة العربية السورية للألبان ومشتقاتها (الغوطة) أحمد طحطوح أوضح أن «هناك عدة صعوبات تعرقل العملية الإنتاجية في الشركة منها عدم إمكانية تأمين المواد الأولية الأساسية بسبب تقلبات أسعار الصرف وعدم توفر السيولة المالية اللازمة وقدم الآلات الموجودة في الشركة وصعوبة تأمين الحليب الخام من المصادر المعتادة بسبب شح المادة حيث تستلم الشركة من بعض الموردين المتعاقدين معها كميات تتراوح بين 5 _ 10 أطنان يومياً ينتج عنها اللبن واللبنة المعلبة ومختلف أصناف الأجبان بما فيها القشقوان، الجبن البلدي، العكاوي، الشلل، الحلوم، والجبنة المطبوخة وكذلك الزبدة والسمنة، وتلقى هذه المنتجات، إقبالاً من المستهلك لجودتها العالية ومواصفاتها الفنية وأسعارها المنافسة لمثيلاتها في السوق المحلية.