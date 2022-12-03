البدء بتفريغ ناقلة نفط وصلت إلى بانياس.. هل تُفرج أزمة المحروقات؟

أكد مصدر في مدينة بانياس وصول ناقلة نفط حمولتها 700 ألف برميل من النفط الخام، إلى مصب بانياس النفطي.

وبين المصدر أنه تم البدء بتفريغ الناقلة بعد الانتهاء من عمليات الربط وإنجاز العمليات البحرية اللوجيستية وفق الأصول الفنية والزمنية المتبعة.

وبيّن المصدر أن الناقلـة وصلت قبل أيام إلى مصب بانياس، ولم يتم تفريغها بسبب الأحوال الجوية التي كانت سائدة، مؤكداً أن الناقلـة تعرضت لبعض الأعطال نتيجة توقف بعض مضخات الهواء في أنظمة الربط.

وكان وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة قال قبل أيام في لقاء تلفزيوني إن ناقلة واحدة لا تحل الأزمة، ويجب أن يكون هناك انتظام في التوريد حتى يتم حل الأزمة، مؤكداً أن هناك تضخيماً لموضوع وصول ناقلة، وحتى النواقل التي تصل هي صغيرة الحجم من مليون برميل وما دون.

وكانت البحرية الأمريكية في اليونان احتجزت الناقـلة “لانا” في وقت سابق، قبل أن تأمر المحكمة العليا اليونانية بإعادة الشحنة إلى إيران.