طبيب البرازيل: نيمار سيخضع لاختبار لياقة متأخر قبل مواجهة كوريا الجنوبية في دور الـ16 بكأس العالم

تعرض كل من دانيلو ونيمار لإصابات في الكاحل خلال فوز البرازيل 2/0 على صربيا في المباراة الافتتاحية بالمجموعة السابعة، ما أبعدهما عن الفوز 1/0 على سويسرا والخسارة المفاجئة أمام الكاميرون بالنتيجة ذاتها.

قال رودريغو لاسمار طبيب منتخب البرازيل بعد الخسارة 0/1 أمام الكاميرون، الليلة الماضية، إن المدافع دانيلو أظهر علامات إيجابية في تعافيه من إصابة في الكاحل بينما يسابق نيمار الزمن لاستعادة لياقته قبل مواجهة كوريا الجنوبية في دور الـ16 لكأس العالم.

وتعرض كل من دانيلو ونيمار لإصابات في الكاحل خلال فوز البرازيل 2/0 على صربيا في المباراة الافتتاحية بالمجموعة السابعة، ما أبعدهما عن الفوز 1/0 على سويسرا والخسارة المفاجئة أمام الكاميرون بالنتيجة ذاتها.



وتعرض أليكس ساندرو لإصابة في الفخذ أمام سويسرا، بينما يمكن أن ينضم أليكس تيليس، وغابرييل جيسوس، إلى قائمة المصابين بعد أن اشتكيا من الألم عقب مباراة الكاميرون، الليلة الماضية، حيث دفع المدرب تيتي بتشكيلة من البدلاء.

وأبلغ لاسمار الصحفيين ردًا على سؤال حول مدى جاهزين المصابين للمشاركة في مباراة دور الـ16، يوم الإثنين المقبل، "فيما يتعلق بنيمار وأليكس ساندرو، نعتقد أن لدينا متسعًا من الوقت، وهناك إمكانية لمشاركتهما".

وأضاف: "دعنا ننتظر لمعرفة وضعهما، ولم يبدآ بعد في التدريب على الكرة وهذا شيء سيفعلانه، السبت، وسيكون من المهم أن نرى كيف يستجيبان لهذا الأسلوب الجديد، بناءً على ذلك سنستدعيهما للفريق".

وأتم: "لقد تطور دانيلو بشكل إيجابي للغاية، واليوم، تدرب بقوة بالكرة وتكيف بشكل إيجابي للغاية، ونتوقع أن يكون قادرًا، اليوم، على التدريب بشكل طبيعي مع زملائه".

وواصل: "دعونا نراقب ما يحدث، وإذا كان كل شيء على ما يرام لدينا توقعات كبيرة للغاية بأنه سيكون متاحًا للمباراة المقبلة".



وأضاف طبيب الفريق البرازيلي أن تيليس، وجيسوس، سيخضعان لفحوصات اليوم.

وقال: "أليكس تيليس يشكو من ألم في ركبته اليمنى بعد تعرضه لكدمة، وتم تقييم حالته في غرفة الملابس، وسيخضع، اليوم، لأشعة بالرنين المغناطيسي حتى نتمكن من تقييم حالته".

وتابع: "غابرييل جيسوس اشتكى بعد المباراة من ألم في ركبته اليمنى وبعد التقييم طلبنا إجراء فحص بالأشعة اليوم".

ورغم خسارته أمام الكاميرون، أول فريق أفريقي يهزم البرازيل في كأس العالم، فقد احتل فريق المدرب تيتي صدارة المجموعة السابعة بفارق الأهداف عن سويسرا ولكل منهما 6 نقاط.

وتسعى البرازيل إلى الفوز بلقبها السادس لكأس العالم في قطر.