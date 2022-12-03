رئيس وزراء أستراليا يعلن أنه لن يكون ضمن وفد برلماني سيزور تايوان

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم السبت، أنه لن يكون ضمن مجموعة السياسيين الذين من المقرر أن يتوجهوا إلى تايوان في زيارة قيل إنها تستغرق 5 أيام، وتهدف إلى نقل رغبة أستراليا في الحفاظ على السلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وذكرت صحيفة "ذا أستراليان"، أن المجموعة التي تضم نوابًا من حزب العمال الحاكم في أستراليا ومن ائتلاف الليبراليين الوطني المعارض، ستغادر إلى تايوان، غدًا الأحد، لتكون أول وفد من نوعه يزور تايوان منذ العام 2019.



ووصف ألبانيز، اليوم السبت، الرحلة بأنها "زيارة سياسيين عاديين إلى تايوان وليست زيارة على المستوى الحكومي".

وردًا على سؤال حول نوايا السياسيين المسافرين قال ألبانيز: "ليست لدي أي فكرة.. لن أذهب (معهم). يجب أن تسألوهم".

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تحركت فيه حكومة العمال المنتخبة حديثًا في أستراليا لإصلاح علاقاتها الدبلوماسية المتوترة مع الصين، التي تقول إن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها.

وتشاحنت أستراليا مع الصين، أكبر شريك تجاري لها، بسبب نزاعات تجارية وأصول جائحة كوفيد-19 وسط تنامي الوجود الصيني في المحيط الهادئ.

ومثل معظم الدول، لا ترتبط أستراليا بعلاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان لكنها انضمت سابقًا إلى حليفتها الولايات المتحدة في التعبير عن القلق من الضغوط الصينية، لا سيما الضغوط العسكرية.