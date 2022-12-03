القبض على شخص في حلب يقوم بكسر زجاج السيارات وسرقة محتوياتها

ادعى عدد من المواطنين إلى قسم شرطة باب النيرب في حلب بتعرض سياراتهم لكسر زجاجها وسرقة بعض محتوياتها أثناء ركنها في الشارع العام ليلاً.

من خلال جمع المعلومات والبحث ومتابعة كاميرات المراقبة تمكن قسم شرطة باب النيرب من معرفة الفاعل وإلقاء القبض عليه ويدعى (حسام . أ) وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على كسر زجاج عدة سيارات وسرقة محتوياتها في أحياء ( ساحة الملح - أغيور - باب النيرب - المرجة) وذلك بالاشتراك مع أشخاص متوارين مازال البحث جاري عنهم.

تم تنظيم الضبط اللازم وتقديم المقبوض عليه إلى القضاء أصولاً.

وزارة الداخلية السورية