الناتي يتأهل والسيليساو يسقط

انتزع منتخب سويسرا البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى دور الستة عشر لمونديال قطر 2022 عقب فوزه على نظيره الصربي في المباراة الأخيرة من الدور الأول بثلاثة أهداف لهدفين على حين أسقط المنتخب الكاميروني نظيره البرازيلي المتأهل سابقاً فتغلب عليه بهدف في سابقة تاريخية لأبناء القارة السمراء

واكتسبت المواجهة الأوروبية الخالصة بالإثارة المنتظرة من مباراة تحدد مصير فريقين طامحين لمرافقة البرازيل إلى الدور الثاني عن المجموعة السابعة فتقدم الناتي السويسري في الدقيقة 20 عبر النجم شيردان شاكيري لكن رد فعل الصربيين جاء سريعاً فسجل ميتروفيتش التعادل (26) ثم تقدم فلاهوفيتش بالثاني في الدقيقة 35، إلا أن السويسريين أبوا مغادرة الشوط الأول متأخرين فأدرك بريل إيمبولو التعادل في الدقيقة 44، ومع بداية الثاني سجل ريمو فريليه الهدف الثالث للناتي (48) وحاول الفريقان التسجيل من جديد للتعادل أو التعزيز إلا أن التقدم السويسري بقي للنهاية ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف وراء البرازيل.

وفي المباراة الثانية أشرك المدرب البرازيلي تيتي تشكيلة معظمها من البدلاء بغية إراحة بعض اللاعبين من أجل لقاء ثمن النهائي فوقع في شر أعماله فتلقى هزيمة مفاجئة أمام أسود الكاميرون بهدف فينسنت أبو بكر في الدقيقة الثانية من الوقت البديل وهي الأولى لأبناء السامبا في تاريخ لقاءاتهم مع الأفارقة بالمونديال والأولى بالدور الأول منذ الخسارة من النرويج في مونديال 1998 ليتوقف رصيدهم عند 6 نقاط بينما رفع الكاميروني رصيده إلى 4 نقاط.

ولن تتوقف منافسات النسخة الثانية والعشربن من المونديال فتنطلق اليوم السبت مباريات الدور الثاني وهنا برنامج المباريات:

- السبت: هولندا × أميركا (6.00)، الأرجنتين × أستراليا (10.00).

- الأحد: فرنسا × بولندا (6.00)، إنكلترا × السنغال (10.00).

- الاثنين: اليابان × كرواتيا (6.00)، البرازيل × كوريا الجنوبية (10.00).

- الثلاثاء: المغرب × إسبانيا (6.00)، البرتغال × سويسرا (10.00).

الوطن أون لاين