سارق مبالغ مالية عن طريق المغافلة بقبضة فرع الأمن الجنائي في اللاذقية

ادعى إلى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية صاحب محل تجاري معد لإصلاح كهرباء السيارات ضمن المنطقة الصناعية في اللاذقية بسرقة مبالغ مالية بالعملة السورية والأجنبية من محله.

ونتيجة المتابعة والبحث ونصب الكمين اللازم تمكن الفرع من إلقاء القبض على الفاعل وذلك بقرية اسطامو ويدعى (علاء . ع) مواليد 1983، وعثر بحوزته على مبلغ مالي وقدره (خمسمائة دولار أمريكي وستمائة وعشرة آلاف) ل. س تم مصادرتها ،وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة مبالغ مالية بالعملة الأجنبية والسورية من محل المدعي عن طريق المغافلة وذلك بالاشتراك مع شخص متواري وتقاسم المسروقات فيما بينهما وإخفاء قسم منها ضمن منزله، وبدلالته تم استرداد (ثمانية آلاف وسبعمائة دولار أمريكي ومليونين وسبعمائة وستة عشر ألف) ل. س ومصادرة بندقية حربية مشوهة من منزله.

تم إيداع المبالغ المالية لدى مصرف سورية المركزي فرع اللاذقية، وما زالت التحقيقات جارية والأبحاث مستمرة عن شريكه المتواري وسيتم تقديمه للقضاء أصولاً.

وزارة_الداخلية_السورية