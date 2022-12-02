كوريا الجنوبية تهزم البرتغال وترافقها لأدوار الإقصاء
اختتمت اليوم مباريات المجموعة الثامنة لمونديال 2022 ففازت الأورغواي على غانا بهدفين وكوريا الجنوبية على البرتغال بهدفين لهدف لتضمن البطاقة الثانية بعد دخول البرتغال ضامنة الصدارة.
ففي لقاء الأورغواي وغانا حسمه السيليستي بثنائية أراسكايتا في الدقيقتين 26 و32 بعدما أضاع أندريه أيو فرصة التقدم لغانا من ركلة جزاء عند الدقيقة الحادية والعشرين وبدا كل شيء على ما يرام للأورغواي ولكن إلى حين.
وفي المباراة الثانية تقدم البرتغاليون عند الدقيقة الخامسة عبر ريكاردو هورتا ولكن الكوريين أدركوا التعادل بفضل كيم يونغ غون عند الدقيقة السابعة والعشرين ومع انتهاء الوقت الأصلي سجل هوانغ هي تشان هدف التقدم والتأهل بفارق الأهداف عن الأورغواي.
الكوريون والأورغوانيون تساووا بأربع نقاط وفارق الأهداف ذاته ولكن كوريا سجلت أكثر فتأهلت لتضرب موعداً مع البرازيل.
الوطن أون لاين
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