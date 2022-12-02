انهيار مدينة ملاهي على رؤوس الزوار في مصر

أصيب 13 شخصا بينهم أطفال، اليوم الجمعة، إثر حادث مؤلم كاد أن يتطور إلى كارثة، في محافظة قنا جنوب الصعيد بمصر.

وفي التفاصيل، انهارت مساء اليوم،"ملاهي" بمدينة الألومنيوم في منطقة نجع حمادي شمال المحافظة، وفقا لوسائل إعلام محلية مصرية.

وتلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا يفيد بورود بلاغ من النجدة بسقوط "ملاهي بمدينة الألومنيوم"، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأصيب 8 أشخاص إثر سقوط ملاهي أطفال في مدينة الألومنيوم بنجع حمادي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

في حين حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات.

كما كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.