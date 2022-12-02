 أربع مواجهات شرسة في ختام دور المجموعات

تقام اليوم الجمعة، الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2022، أربع مواجهات قوية في ختام دور المجموعات لحساب المجموعتين السابعة والثامنة.

وذلك من أجل إكمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16، بحيث تتبقى بطاقتان فقط مع ضمان البرازيل والبرتغال تأهلهما.

المجموعة الثامنة

وستقام مواجهتان في توقيت واحد في المجموعة الثامنة، إذ يلتقي منتخب كوريا الجنوبية نظيره البرتغالي على استاد المدينة التعليمية، بينما تواجه غانا أوروغواي على استاد الجنوب.

ويحتل منتخب البرتغال صدارة المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط، فيما يأتي منتخب غانا وصيفاً برصيد ثلاث نقاط.

وفي المركزين الثالث والرابع كوريا الجنوبية ثم أوروغواي على الترتيب برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

المجموعة السابعة

وفي المجموعة السابعة ستقام مواجهتان في توقيت واحد أيضاً، إذ يضرب منتخب الكاميرون موعداً مع البرازيل على استاد لوسيل، فيما يخوض منتخب صربيا لقاء صعباً ضد سويسرا على استاد 974.

ويحتل منتخب البرازيل صدارة المجموعة السابعة برصيد ست نقاط، فيما يأتي منتخب سويسرا وصيفاً برصيد ثلاث نقاط.

وفي المركزين الثالث والرابع الكاميرون وصربيا على الترتيب برصيد نقطة واحدة لكل منهما.