قسد تعلق عملياتها العسكرية مع التحالف الدولي

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن إيقاف جميع عملياتها العسكرية مع القوات الأمريكية وقوات "التحالف الدولي"، في شمال شرقي سوريا، وذلك بعد القصف التركي لمناطق سيطرتها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم "قسد"، آرام حنا، قوله إن "جميع عمليات التنسيق والعمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب مع التحالف، وكذلك كل العمليات الخاصة المشتركة التي كنا ننفذها بانتظام قد توقفت".

وقال حنا إن "التصعيد التركي سيفتح المجال لتزايد نشاط تنظيم الدولة" في المنطقة، مشيراً إلى أن "الاتصالات مع قوات التحالف الدولي ما زالت قائمة".