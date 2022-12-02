قسد تعلق عملياتها العسكرية مع التحالف الدولي

02-12-2022

قسد تعلق عملياتها العسكرية مع التحالف الدولي

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن إيقاف جميع عملياتها العسكرية مع القوات الأمريكية وقوات "التحالف الدولي"، في شمال شرقي سوريا، وذلك بعد القصف التركي لمناطق سيطرتها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم "قسد"، آرام حنا، قوله إن "جميع عمليات التنسيق والعمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب مع التحالف، وكذلك كل العمليات الخاصة المشتركة التي كنا ننفذها بانتظام قد توقفت".

وقال حنا إن "التصعيد التركي سيفتح المجال لتزايد نشاط تنظيم الدولة" في المنطقة، مشيراً إلى أن "الاتصالات مع قوات التحالف الدولي ما زالت قائمة".

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