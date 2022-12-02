اتصال جديد بين بوتين والمستشار الألماني

02-12-2022

اتصال جديد بين بوتين والمستشار الألماني

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفياً مع المستشار الألماني أولاف شولتس بمبادرة من الجانب الألماني، حيث لفت بوتين الانتباه إلى الخط المدمر الذي تنتهجه الدول الغربية.

وحثّ بوتين ألمانيا على إعادة النظر في نهجها، فيما يتعلق بإمداد النظام في كييف بالأسلحة، مشيراً إلى أن الجيش الروسي امتنع لفترة طويلة عن توجيه ضربات صاروخية ضد أهداف في أوكرانيا، إلا أن هذه الإجراءات الآن أصبحت رد فعل حتمي على هجمات كييف الاستفزازية ضد البنية التحتية لروسيا في سياق الأحداث في أوكرانيا.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...