لأول مرة في تاريخ كأس العالم للرجال.. 6 حكمات يشاركن في مونديال قطر  

أصبحت الفرنسية ستيفاني فاربارت أول امرأة تحكّم في بطولة كأس العالم للرجال، وذلك في مباراة دور المجموعات يوم الخميس بين كوستاريكا و ألمانيا.

وليست "فاربار" هي حكمة الساحة الوحيدة التي ستتواجد في كأس العالم، إذ هناك إلى جانبها الرواندية سليمة موكاسانجا واليابانية يوشيمي ياماشيتا.

ويُجمع السيدات الثلاث على أنهن لا يردن أن "يكون جنسهن مجالاً للنقاش ولا يسعين إلى الأضواء، وأن الاختيار لم يعد يتعلق بالجنس وإنما بالقدرة".

وقالت "فرابار" البالغة من العمر 38 عاماً، إن وجود تحكيم نسائي في كأس العالم يساعد في إرسال رسالة إيجابية حول حقوق المرأة في قطر.

وإلى جانب حكمات الساحة الثلاث، هناك أيضاً 3 حكمات مساعدات في مونديال قطر، هنّ: البرازيلية نويزا باك والمكسيكية كارين دياز ميدينا والأميركية كاثرين نيسبيت.

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