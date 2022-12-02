البرلمان الأوروبي يوافق على إعفاء مواطني 3 دول عربية من التأشيرة

وافق أعضاء البرلمان الأوروبي، الخميس، على دخول مواطني 3 دول عربية لأراضي دول الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى 90 يوما دون تأشيرة.



وذكرت لجنة الحريات المدنية والعدل والداخلية في البرلمان الأوروبي، أنه تمت الموافقة بتأييد 42 صوتا مقابل رفض 16 صوتا على اقتراح بمنح السفر من دون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوما لمواطني الكويت وقطر وعمان والإكوادور.



وأشارت اللجنة إلى أنه في حالة الكويت، يدعم أعضاء البرلمان الأوروبي إعفاء التأشيرة بشرط وقف تطبيق عقوبة الإعدام، والتي يجب أن تكون سارية قبل تنفيذ القرار من خلال المفاوضات الثنائية.



وأوضحت أن "أعضاء البرلمان الأوروبي لاحظوا أن هناك مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الكويت وقطر وعمان، لا سيما فيما يتعلق بحقوق العمال وحقوق المرأة وحرية الدين وحرية التعبير والحق في التجمع والتعذيب والوفاة".



وأضافت "نعتقد أنه يمكن استخدام إعفاء التأشيرات لتطوير الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، ونؤكد أن حوار حقوق الإنسان يجب أن تكون جزءا من هذا التطور.



كما لفتت اللجنة إلى أنه سيتم إلغاء الإعفاءات من التأشيرة إذا لم يكن هناك تقدم في الملفات المذكورة.