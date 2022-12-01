جمارك دمشق تعرض بضاعة محجوزة للبيع 

أعلنت مديرية جمارك دمشق عن إجراء مزادين علنيين لبيع بضاعة محجوزة ومتروكة لدى أمانة جمارك دمشق، بعد أن مضت عليها مدة الحفظ القانونية، وذلك في مقر مديرية التأهيل والتدريب بمديرية الجمارك العامة يوم الـ 5 ويومي الـ 6 والـ 7 من كانون الأول الجاري.

وأشارت المديرية إلى أنه بإمكان الراغبين بالاشتراك بالمزادين المذكورين مراجعة المديرية للحصول على شروط الاشتراك، ومعلومات عن البضاعة قبل إجراء المزاد.

وحسب الجداول المحددة في قراري إجراء المزادين فإن البضاعة التي سيجري عليها المزاد يوم الـ 5 من الشهر الجاري تضم “قطعا خاصة بالدراجات النارية”، بينما تضم البضائع في المزاد يومي الـ 6 والـ 7 “صمامات أمان وآلة لتنظيف وتشميع الفواكه (خط إنتاج) وحبيبات بلاستيكية وأدوية بيطرية وورداً صناعياً ونسج ألعاب وأحذية صناعية وأصنافاً لزينة عيد الميلاد ولؤلؤاً زراعياً”.

وتتضمن الأوراق الثبوتية المطلوبة للاشتراك بالتقدم للمزاد “طلب اشتراك مع الطوابع وصورة عن البطاقة الشخصية ولا حكم عليه وسجلاً تجارياً أو صناعياً مصدقاً أصولاً وألا يكون المشترك محروماً من الاشتراك بالمزادات العلنية أو التعاقد مع الدولة”، وبالنسبة لمزاد قطع الدراجات النارية “يلتزم المزاود الذي يرسو عليه المزاد القيام بأعمال التفكيك بإشراف الجمارك، وتسليم الشاسيهات لمعمل الصهر في حماة على نفقته وإنجاز كامل العمل خلال 45 يوماً من تاريخ الشراء”.