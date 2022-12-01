01-12-2022
إهداء فيلم "الطريق" لروح الكاتب عادل محمود
أهدى المخرج عبد اللطيف عبد الحميد فيلم "الطريق"، لروح عادل محمود الذي كان شريكه في كتابة السيناريو؛ خلال العرض الافتتاحي الخاص بفيلم "الطريق"، الذي أُقيم يوم الأربعاء(٣٠ تشرين الثاني) في دار الأوبرا بدمشق.
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كما تحدث عبد الحميد عن خوف عادل من كتابة السيناريو في بداية الأمر،مشيراً إلى رغبته الملحة التي أقنعت الأخير ،متمنياً لو أن عادل يعرف بجائزة السيناريو التي حققها الفيلم ضمن مهرجان قرطاج السينمائي، لكنّ الموت أبى ذلك.
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حيث تدور أحداث الفيلم في الريف السوري بمدينة طرطوس،حول الحفيد صالح ومعاناته جراء اتهامه بالغباء،لكن جده الذي يحمل اسم "صالح" أوكل لنفسه مهمة تحويل غباء الطفل إلى ذكاء.
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