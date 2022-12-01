مطار عمان يستضيف طائرة سورية لعدم تمكنها من الهبوط في مطار دمشق!

01-12-2022

مطار عمان يستضيف طائرة سورية لعدم تمكنها من الهبوط في مطار دمشق!

هذا ما حصل في ساعات الفجر الأولى هذا الصباح الرحلة القادمة من أربيل إلى دمشق عبر أجنحة الشام للطيران حاولت الهبوط في مطار دمشق ولكن عملية الهبوط لم يكتب لها النجاح بسبب الضباب الكثيف الذي يحجب الرؤية بالشكل الكامل والتام !!

فطلب الكابتن الاذن بالهبوط في مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة عمان وتمت الموافقة وهبطت طائرة أجنحة الشام للطيران بسلام بضيافة النشامى في تمام الساعة الثانية فجراً

الجدير بالذكر: أن عدد المسافرين على متن تلك الرحلة هو 26 راكب وطاقم الطائرة المؤلف من 13 شخص 

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