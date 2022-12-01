تونس تودع المونديال بفوز تاريخي.. وأستراليا ترافق بطل العالم إلى ثمن النهائي

ودع المنتخب التونسي مونديال قطر من دوره الأول، رغم فوزه على نظيره الفرنسي 1-0.

جاء ذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة المونديالية الرابعة، التي خطف منتخب"الديوك" بطاقتها الأولى في دور الـ16.



مجريات المباراة

وهز الخزري الشباك في الدقيقة 58، بعدما توغل بالكرة وسدد من حافة منطقة الجزاء، وقاد تونس لتحقيق انتصارها الثالث في ست مشاركات بالمسابقة.

واعتقد أنطوان جريزمان، أنه أدرك التعادل لفرنسا في الثواني الأخيرة، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

تأهل استراليا

وانتزعت أستراليا بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر مع فرنسا، بعدما تجاوزت الدنمارك، بهدف مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعتهما لصالح ذات المجموعة.

هدف المباراة

وسيطر التعادل السلبي دون أهداف على الشوط الأول، وسط المنافسة الشديدة على البطاقة الثانية بين الجانبين.

وأسفرت هجمة مرتدة قادها ليكي عن وضع أستراليا بالمقدمة، بعد مجهود مميز للاعب ملبورن سيتي "60".

ووضعت الدنمارك كامل ثقلها في الدقائق المتبقية، وأتيحت لها أكثر من فرصة متاحة للتسجيل، لكن أستراليا حافظت على الفوز.

المتأهلون

وتأهلت فرنسا كمتصدرة بست نقاط بفارق الأهداف عن أستراليا الوصيفة، فيما احتلت تونس المركز الثالث بأربع نقاط، وجاءت الدنمارك أخيرة بنقطة واحدة.

ترتيب المجموعة

وتصدرت فرنسا المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، وبفارق الأهداف عن أستراليا صاحبة المركز الثاني، وبات رصيد تونس أربع نقاط، وخرجت من المسابقة.

وستلعب فرنسا في دور الستة عشر، مع صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثالثة، وهو ما سيحسم في وقت لاحق أمس الأربعاء.