روسيا والصين تنفذان طلعات جوية مشتركة.. وكوريا الجنوبية واليابان تردان الرسالة

نفذت روسيا والصين طلعات جوية مشتركة فوق منطقة آسيا - المحيط الهادئ، أمس الأربعاء، وفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

وذكرت الوزارة أن سرباً من قاذفات استراتيجية روسية وصينية نفذ دورية جوية فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، حيث استمرت الطلعات المشتركة ثماني ساعات، وفقاً لوكالة "نوفوستي".

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يرتكب أي خرق للمجال الجوي الأجنبي، مؤكدةً أن هذه الطلعات تمت في إطار خطة تعاون عسكري روسي-صيني لعام 2022، وليست موجهة ضد دول أخرى".

من جهته، أعلن الجيش الكوري الجنوبي انه أمر بإقلاع مقاتلات بعد دخول ست طائرات حربية روسية وطائرتين صينيتين دون سابق إنذار، في منطقته للدفاع الجوي.



وأوضح الجيش الكوري أن جميع الطائرات غادرت المنطقة في نهاية المطاف، ولم تنتهك المجال الجوي للبلاد.

واعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن قاذفات صينية من نوع "اتش-6" دخلت إلى وخرجت من منطقة تحديد الدفاع الجوي الكوري قرب السواحل الجنوبية والشمالية الشرقية للبلاد، مرات عدة في وقت مبكر الأربعاء.

وأوضحت الهيئة أن الطائرات عادت إلى هذه المنطقة من بحر اليابان بعد ساعات، بمواكبة طائرات عسـكرية روسية منها مقاتلتان "سوخوي-35" وأربع مقاتلات "تي يو-95".

وقالت الهيئة: "جنودنا نشروا مقاتلات تابعة لسـلاح الجو قبل ان تدخل المقاتلات الصينية والروسية منطقة تحديد الدفاع الجوي الكوري، لاتخاذ تدابير تكتيكية في حال وقوع حوادث غير متوقعة".

وفي اليابان، أكدت رئاسة الأركان أن مقاتلتي "أتش6" صينيتين دخلتا المجال في بحر اليابان وحلقتا شمالاً، صباح الأربعاء.

وأضافت: "بالتزامن مع ذلك، حلقت طائرتان روسيتان جنوبا فوق بحر اليابان ثم عادتا أدراجهما"، مشيرةً إلى أنها أرسلت مقـاتلات رداً على ذلك.

وتأتي هذه الطلعات بينما تتصاعد المنافسة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً في منطقة آسيا - المحيط الهادئ.