الأرجنتين تتجنب لقاء فرنسا 

تأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم عقب فوزه على نظيره البولندي بهدفين نظيفين. ورغم ذلك فقد رافقه الأخير كثاني المجموعة عقب فوز المنتخب المكسيكي بهدفين لهدف على نظيره السعودي، وقد عاش جمهور المباراتين دقائق عصيبة مع نهاية المباراتين حتى جاء الحسم سعودياً لمصلحة البولنديين بعدما تعادلوا مع المكسيكيين بالنقاط.

وأهدر ليونيل ميسي قائد الأرجنتين ركلة جزاء (مشكوكاً في صحتها) فتصدى لكرته الحارس تشيزني الذي عادل رقم مواطنه توماشيفيسكي بتصديه لركلتين في بطولة واحدة، وكان حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي تصدى لركلة أمام السعودية.

وعليه انتهى الشوط الأول بالتعادل الأبيض، وفي الدقيقة الأولى من الثاني افتتح ألكسيس ماكاليستر التسجيل لراقصي التانغو وهو هدفه الدولي الأول لهذا اللاعب المحترف في برايتون الإنكليزي في مباراته الدولية العاشرة، ثم عزز يوليان الفاريز لاعب السيتي بالثاني في الدقيقة 67 مسجلاً هدفه الدولي الرابع في مباراته الخامسة عشرة، ليضمن ميسي ورفاقه صدارة المجموعة الثالثة متجنبين مواجهة أبطال العالم الفرنسيبن في ثمن النهائي.

بدوره انتظر التريكولور المكسيكي الشوط الثاني ليقول كلمته فسجل هدفين خلال خمس دقائق بين الدقيقتين 47 و52 عبر هنري مارتن ولويس شافيز، وهما الهدفان الوحيدان للمكسيك في البطولة الحالية.

ووسط محاولات التريكولور لتسجيل هدف ثالث يضعهم في ثمن النهائي نجح سالم الدوسري بتقليص الفارق للأخضر السعودي في الدقيقة الخامسة من الوقت البديل ليبدد الحلم المكسيكي بمرافقة التانغو، ليخرج التريكوبلور من الدور الأول للمرة الأولى منذ 1994 على حين تأهل المنتخب البولندي إلى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ 1986.

وتلتقي الأرجنتين مع أستراليا وفرنسا مع بولندا في الدور الثاني.



الوطن أون لاين