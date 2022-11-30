حول العالم… أماكن لا يمكنك زيارتها

كثيرون هم الأشخاص الذين يعشقون السفر والتجوال حول العالم. وزيارة مختلف الأماكن والتعرف على ثقافات عدة. لكن مهما كان عشقك للسفر والترحال كبير.. إياك أن تزور هذه الأماكن.

دعونا نلقي نظرة على هذه الأماكن.



– كهوف لاسكو – فرنسا

تعد كهوف لاسكو كنزاً دفيناً لعلماء الآثار في جميع أنحاء العالم. يحتوي مجمع الكهف على لوحات جدارية من عصور ما قبل التاريخ عمرها 17300 عام.

هذه السلسلة من اللوحات التي تعود إلى العصر الحجري القديم مفعمة بالحيوية بشكل مقلق وتصور حيوانات مثل الماشية والأيول والبيسون وغير ذلك. لسوء الحظ، تم إغلاق الكهف أمام الجمهور منذ عام 1963. يعتقد علماء الآثار أن الوجود البشري ربما دمر الأعمال الفنية القديمة.

– جزيرة شمال سينتينيل – الهند

هذه الجزيرة هي واحدة من الجزر المحرمة في العالم. غالباً ما يلجأ الأشخاص الذين يعيشون في الجزيرة إلى العنف لحماية عزلتهم لأن القبائل الأصلية عاشت هناك لأكثر من 50000 عام تحت حماية الحكومة الهندية وهي بعيدة تماماً عن السائحين لأنها أخطر مكان على وجه الأرض. مكان.

– جزيرة سرتسي – أيسلندا

سرتسي هي جزيرة صغيرة في أرخبيل قبالة الساحل الجنوبي لأيسلندا. تشكلت من خلال الانفجارات البركانية التي استمرت أربع سنوات.

تُعرف سرتسي بأنها أصغر جزيرة على وجه الأرض ولا يمكن الوصول إليها حالياً إلا للعلماء لأن التدخل البشري يعطل دورة حياتها البيئية الطبيعية.

– ضريح إيسه الكبير، اليابان

تشتهر اليابان عالمياً بثقافة الأضرحة، حيث تضم ما يقرب من 80000 مزار. الأهم هو Ise Daren. نظراً لعظمته المعمارية، فهو أحد أغلى المعابد في اليابان. للحفاظ على تقليد الشنتو الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن، يتم إعادة بناء المعبد كل 20 عاماً كلفت إعادة البناء مليون دولار فقط. ما لم تكن عضواً في العائلة المالكة، فإن دخول هذا الملاذ المقدس للمحرمات اليابانية القديمة محظور.

– جزيرة نورث بروذر – الولايات المتحدة

تقع جزيرة North Brother في مدينة نيويورك، وهي واحدة من أشهر الأماكن المهجورة في الولايات المتحدة.

تم تطويره في الأصل كمستشفى للحجر الصحي وكان موطناً لتفشي التيفود. في وقت لاحق أصبح مركز إعادة تأهيل مدمني المخدرات.

– قاعدة دولسي – الولايات المتحدة الأمريكية

تتمتع القاعدة بإجراءات أمنية صارمة للغاية وتعتبر واحدة من أكثر الأماكن المحظورة في العالم والولايات المتحدة، وهي موطن لـ 2600 من الأمريكيين الأصليين، وتضم المدينة مختبراً تحت الأرض حيث يتم إجراء تجارب لا تصدق.

-جزيرة الأفعى – البرازيل

كما يوحي الاسم، هذه جزيرة في البرازيل موطن لآلاف الثعابين القاتلة. لا أحد يجرؤ حتى على المشي في جزيرة الأفعى، لكنها تعتبر أكثر الأماكن المحظورة في العالم، في البرازيل.