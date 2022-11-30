جامعة أمريكية ترفع العلم السوري تكريماً لتفوق محامي سوري

30-11-2022

جامعة أمريكية ترفع العلم السوري تكريماً لتفوق محامي سوري

رفعت جامعة “إنديانا” الأمريكية للقانون العلم السوري على المدخل الرئيسي لها، تكريماً لتفوق المحامي السوري “شادي السقا” في دراسة الماجستير.

ويعد رفع العلم السوري على مدخل الجامعة هو الأول بعد إغلاق السفارة السورية في “واشنطن”.

وتعدّ جامعة “إنديانا” من أهم وأكبر الجامعات في ولاية “إنديانا” الأمريكية، حيث لها 9 أفرع، ومقرها الرئيسي في “بلومنغتون”.

يشار بأن المحامي “شادي السقا” هو من بلدة “الروضة” في مدنية “بانياس”.

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