إنكلترا وأميركا تلحقان بركب المتأهلين
حجز منتخبا إنكلترا والولايات المتحدة الأميركية مقعدين في دور الستة عشر لنهائيات كأس العالم بنسختها الثانية العشرين المقامة منافستها في قطر عقب فوزهما على ويلز وإيران على التوالي في ختام مباريات المجموعة الثانية، فعلى ملعب أحمد بن علي تغلب منتخب أسود إنكلترا الثلاثة على جاره الويلزي بثلاثة أهداف نظيفة كان بطلها ماركوس راشفورد الذي سجل ثنائية وضعتها على قدم المساواة في صدارة الهدافين مع الإكوادوري فالنسيا والفرنسي مبابي والهولندي جاكبو برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما بينما سجل فيل فودين الهدف الثاني ، وانتظر لاعبو ساوثغيت الشوط الثاني ليباغتوا الويلزيين بهدفين خاطفين في الدقيقة 50 و52 قبل أن يعززوا بالثالث في الدقيقة 68 وهو الهدف رقم 100 للإنكليز في تاريخ مشاركتهم بالمونديال، وبهذا الفوز المبين ضمن فريق المدرب ساوثغيت الصدارة برصيد 7 نقاط بينما توقف رصيد ويلز عن نقطة يتيمة.
بدوره ضمن منتخب أميركا حضوره في الدور الثاني للمرة الخامسة بتاريخه عقب فوزه على نظيره الإيراني بهدف أحرزه كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 38 ليحتل أبناء العم سام المركز الثاني بخمس نقاط بينما بقي رصيد إيران عند 3 نقاط بالمركز الثالث.
ويلتقي منتخب إنكلترا نظيره السنغالي ثاني المجموعة الأول بالدور القادم مساء الأحد القادم على حين يلتقي منتخب الولايات المتحدة نظيره الهولندي متصدر المجموعة الأولى في افتتاح منافسات ثمن النهائي يوم السبت.
الوطن
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