من هو رئيس يوفنتوس الجديد؟

طرحت عائلة أنييلي من خلال شركتها القابضة "إكسور"، اليوم الثلاثاء، اسم المحاسب جيانلوكا فيريرو رئيسا جديدا لمجلس إدارة يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، عقب استقالة المجلس برئاسة أندريا أنييلي.

وأعلن يوفنتوس استقالة مجلس إدارته برئاسة أنيلي في وقت متأخر أمس الاثنين؛ "من أجل صالح الشركة".

وتأتي الاستقالة الجماعية بعد أن فحص مدعون البيانات المالية ليوفنتوس في الأشهر الأخيرة؛ بسبب مزاعم عن وجود مخالفات محاسبية وتلاعب في السوق.

ونفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات.

وهبطت أسهم يوفنتوس بنسبة 10.4% عند الافتتاح اليوم، وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت غرينتش انخفضت بنسبة 3%.

وقالت إكسور التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، وتسيطر على 64% من أسهم يوفنتوس وحوالي 78% من حقوق التصويت، إنها ستعين فيريرو لقيادة مجلس الإدارة في اجتماع للمساهمين دعا له النادي في 18 يناير كانون الثاني المقبل لتعيين مجلس إدارة جديدة.

وأضافت الشركة أنها ستقدم أيضا قائمة كاملة للمرشحين لمجلس الإدارة الجديد.

وقال مصدر مقرب من إكسور إن مجلس الإدارة الجديد ليوفنتوس يجب أن يضم محامين وخبراء حوكمة للمساعدة في حماية الشركة خلال التحقيقات.

وقال يوفنتوس إن مديريه خلصوا إلى أنه سيكون من الأفضل معالجة هذه القضية بواسطة مجلس إدارة جديد، بالنظر إلى "أهمية المسائل القانونية والفنية/المحاسبية المعلقة".

وأضاف أنه سيتعين عليه إعادة صياغة بياناته المالية للسنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2022.

وقالت شركة يوفنتوس، التابعة لشركة إكسور القابضة المملوكة لعائلة أنييلي، إنها طلبت من الرئيس التنفيذي ماوريتسيو أريفابيني الاحتفاظ بمنصبه، وعينت ماوريتسيو سكانافينو مديرا عاما.

وقال مصدر مطلع لـ"رويترز" إن أنييلي، الذي يرأس يوفنتوس منذ 2010، لن يسعى لإعادة تعيينه.

وفي رسالة إلى موظفي يوفنتوس، اطلعت عليها رويترز، وصف أنييلي وضع الشركة بأنه "حساس".

وكتب قائلا: "عندما لا يكون الفريق متماسكا يصبح ضعيفا وهذا الأمر يمكن أن يكون كارثيا.

"هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه إلى الحفاظ على الهدوء واحتواء الأضرار.. تمر الشركة بمرحلة دقيقة ولم نعد متماسكين. من الأفضل ترك كل شيء وإعطاء الفرصة لفريق جديد لتغيير مجريات الأمور".

الاستقالة الجماعية جاءت بعد أن فحص مدعون البيانات المالية ليوفنتوس في الأشهر الأخيرة؛ بسبب مزاعم عن وجود مخالفات محاسبية وتلاعب في السوق.



من هو جيانلوكا فيريرو؟

يعمل جيانلوكا فيريرو مستشارا ومدقق حسابات داخل شركة "إكسور" المالكة ليوفنتوس، كما يشغل منصب المدير لعدة شركات مختلفة، إذ يتولى منصب المدقق القانوني في شركة "Fenera Holding"، إلى جانب توليه العديد من المناصب، على رأسها نائب رئيس مجلس إدارة شركة "Banca del Piemonte" الإيطالية، وعضو مجلس إدارة مجموعة "Italia" المستقلة، ويتولى مهام عدد من الشركات الأخرى.

فيريرو، صاحب الـ59 عاما، تخرج في كلية الاقتصاد عام 1988، وتعتبره الشركة المالكة ليوفنتوس صاحب خبرات كبيرة، خاصة على المستوى الاقتصادي والمالي، كما أنه كان عضوا في نقابة المحاسبين القانونيين وخبراء المحاسبة في تورينو بإيطاليا قبل سنوات، إلى جانب ذلك فهو يعد أحد المشجعين العاشقين ليوفنتوس، ولديه خبرة كبيرة في مجال كرة القدم والرياضة بشكل عام.

ويحتل يوفنتوس حاليا قبل التوقف بسبب كأس العالم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 10 نقاط عن نابولي صاحب الصدارة.