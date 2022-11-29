أنقرة تطالب “قسد” بمغادرة ثلاث مدن في محافظة حلب

طالبت السلطات التركية، التشكيلات الكردية لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، بمغادرة مدن منبج وعين العرب وتل رفعت، في محافظة حلب شمال سوريا.

ووفقا لما نقلته قناة “الجزيرة” الفضائية عن مصادر رسمية تركية، فإن أنقرة طالبت بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية من منبج وعين العرب وتل رفعت، وتوافق تركيا على عودة مؤسسات الحكومة السورية إلى هذه المدن.



وبحسب المصادر، فإن الجانب الروسي يبذل جهودا لتلبية مطالب أنقرة وتجنب عملية عسكرية تركية، وأعطت أنقرة مهلة لتنفيذ لمطالبها، وإلا فإنها ستجري عملية عسكرية تؤثر على مدن منبج وعين العرب وتل رفعت.

وكانت وسائل إعلام أفادت في وقت سابق، أن القوات المسلحة التركية أوشكت على الانتهاء من الاستعدادات لعملية برية في سوريا وتنتظر فقط قرار الرئيس رجب طيب أردوغان.