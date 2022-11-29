400ل.س تعرفة الركوب في وسائل النقل العامة بدمشق

أعلنت محافظة دمشق تعديل تعرفة الركوب في وسائل النقل العامة بحيث أصبحت (300) ليرة للخطوط القصيرة لغاية (10) كيلومترات للباصات والميكروباصات “السرافيس” للراكب الواحد، و(400) ليرة للخطوط الطويلة فوق (10) كيلومترات للباصات والميكروباصات “السرافيس” للراكب الواحد.

وأكدت أنه بحسب قرار اللجنة تعامل الخطوط التالية معاملة الخطوط الطويلة نظرا لطبيعة المسار وهي (جادات سلمية _ ركن الدين شيخ خالد _ مزة 86 مدرسة _ مزة 86 خزان _ وادي المشاريع).



وأشارت إلى أن تعديل التعرفة تم بعد دراسة المسافات للخطوط إضافة لتقديم عدد من شركات النقل الداخلي الخاصة والسرافيس بطلب إلى المحافظة لزيادة التعرفة نظرا لارتفاع تكاليف قطع الغيار وأجور الصيانة والإصلاح ومختلف المستلزمات من بطاريات وإطارات وتغيير الزيت وغير ذلك.

وأكدت أنه خلال الأيام القادمة ستوزع اللصاقة المحددة للتعرفة لتوضع على الزجاج الأمامي لوسيلة النقل بشكل ظاهر ومقروء للركاب.

وأوعزت للمواطنين بإمكانية تقديم شكوى بحق كل سائق لا يتقيد بالتعرفة المحددة أو يطالب بزيادة على المبلغ الواجب دفعه على الرقم 115 شكاوى فرع المرور.

الوطن أون لاين