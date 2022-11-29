قتل أمه من أجل الميراث
أُخبر قسـم شـرطـة حي الثـورة في دير الزور بحدوث حـالـة وفاة لامرأة فـي حـي (الطـب) وعلـى الفـور تـم التوجه إلى المـكـان بحضـور هيئـة الكشـف الطبي والقضائي وتبـيـن بـأن الجثـة عـائـدة للمغدورة (شمسـة. ع) البالغة من العمر ( 61 ) عـام وسبب الوفاة هـو الخنـق بواسطة حبل.
وبعد التحري وجمع الأدلة تم الاشتباه بابن المغـدورة المـدعو (محمـد . ح) وصـديقه المـدعو (محمـد . ع) وبالتحقيق معهـما ومـواجهتهما بالأدلـة اعترف الثاني بإقدامه علـى قـتـل المغدورة بعـد تحريضه مـن ولـدها المقبوض عليه الذي اعترف بتحريضه على ارتكاب الجريمة بسبب المضايقات التي يتعرض لها من والدتـه وقيامها بمنعه من تعاطي المواد المخدرة وبهدف الاستيلاء علـى المنـزل والـزواج بخطيبتـه التـي تـرفض السكن مع والدتـه، حيـث طلـب منه القاتـل السـفر إلى مـدينـة دمشـق لإبعـاد الشـبهة عنهمـا وقـام بـعـدهـا بالدخول لـيـلاً إلى منـزل المغدورة وقام بخنقهـا بواسطة حبـل حتى فارقت الحيـاة.
وبتحري المنزل عثر علـى مبلـغ مليـون ونصـف المليون ليـرة سـورية وحلقـات ذهـب وسـاعة تم التحرز عليها
وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل.
وزارة الداخلية
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